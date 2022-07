Letoun F-35 poprvé vzlétl před šestnácti lety. Stává se standardem spojenců USA

Jak stroje vznikaly

Stroj F-35, oficiálně pojmenovaný Lightning II podle slavné dvoutrupé stíhačky z druhé světové války, se začal rodit v první polovině 90. let minulého století, když Američané zahájili hledání letadla schopného nahradit typy v té době používané v letectvu i námořnictvu. Byl to obtížný úkol, obdobný program snažící se splnit požadavky obou složek ozbrojených sil skončil v 60. letech neúspěšně, když se do výroby nakonec dostala jen pozemní varianta bitevníku F-111 a námořnictvo si muselo počkat na vlastní F-14.

Do soutěže se zapojily firmy Boeing a Lockheed Martin, obě dodaly na přelomu století ke zkouškám své pokusné stroje X-32 a X-35. Z porovnání vyšel lépe druhý z nich, který se nakonec dostal do sériové výroby. Na základě požadavků ozbrojených sil vznikly tři verze, které se liší nejen použitím, ale třeba i rozměry. Nejrozšířenější je „obyčejná“ stíhačka F-35A, používající běžnou ranvej, dále F-35B umožňující krátký vzlet a kolmé přistání a F-35C, jež startuje z letadlových lodí pomocí katapultu a přistává za použití záchytného háku.

Do výzbroje se nejprve dostalo „béčko“, které začala používat v červenci 2015 americká námořní pěchota, o rok později zařadilo verzi A letectvo a jako poslední přijalo v únoru 2019 k běžné službě své stroje varianty C americké námořnictvo. Ze zahraničních odběratelů hraje výraznou roli tradiční americký spojenec Izrael, který první stroje převzal v prosinci 2016 a o rok později je oficiálně zařadil do výzbroje. Právě izraelské „ef-pětatřicítky“ se v květnu 2018 dočkaly nad Sýrií prvního ostrého nasazení, čtyři měsíce před americkými.

Letová hodina vyjde na 788 tisíc korun

Lockheed Martin F-35 není první americká „neviditelná“ stíhačka, už od roku 2005 používá letectvo stroje F-22 Raptor, ty ale nejsou určené na export, a to ani tak blízkým spojencům jako jsou Británie nebo Izrael. To menší a univerzálnější Lightning II už od začátku vznikal jako společný projekt USA a jejich spojenců, kteří se podíleli i na vývoji. Výhledově má nahradit osvědčené, ale přes všechny modernizace pomalu zastarávající letouny F-16. Ty mimochodem F-35 pravidelně poráží v simulovaných střetech. V úterý 19. července agentura Reuters napsala, že se americké ministerstvo obrany předběžně dohodlo s firmou Lockheed Martin na nákupu zhruba 375 stíhaček F-35, zbrojovka stroje vyrobí do tří let. Měly by přijít na asi 30 miliard dolarů (více než 725 miliard korun).

Ve srovnání s dnes používanými gripeny české armády představuje F-35 ve všech směrech modernější, ale také na pořízení i provoz podstatně dražší letoun. Cena jednoho stroje verze A sice postupně klesla pod 80 milionů dolarů (1,75 miliardy korun; první letadla stála americké daňové poplatníky skoro třikrát více), to je ale stále dvakrát více než gripen verzí C a D, jež používají čeští piloti dnes. Cena modernějších gripenů E a F, které se místo tvaru snaží svůj radarový odraz zmenšit elektronickou cestou, je ale na podobné úrovni.