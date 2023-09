ŽIVĚ: Poslanci mohou jednat celou noc. Opozice chce hovořit o Rakušanovu telefonu

Evidence léků a regulace kratomu

Vláda do sněmovny poslala také novelu, která má zpřísnit pravidla pro evidenci léků v lékárnách. Ambicí kabinetu, respektive ministerstva zdravotnictví, je ztížit zakázaný vývoz léků do zahraničí. Lékárnám by hrozil až dvouletý zákaz činnosti a vysoká pokuta, kdyby se zjistilo, že nezavedly léky do evidence. Maximální výši pokuty by měla novela zvednout z dvou na dvacet milionů korun. Za samotný vývoz léků do zahraničí mohou již nyní uložit úřady pokutu rovněž ve výši až dvacet milionů korun.

Další zákon, který je v prvním čtení, by měl zavést regulaci psychoaktivních látek typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC. Cílem předkladatelů je zejména zabránit prodeji takových výrobků dětem. K dostání by měly být výhradně ve specializovaných prodejnách, v případě prodeje on-line by prodejce musel ověřit věk kupujícího, jako je tomu například u alkoholu a u tabákových výrobků.

Tento návrh není vládní, nýbrž poslanecký. Podepsali se pod něj členové všech pěti koaličních stran i opozičního ANO. Do prvního čtení jde s pozitivním stnanoviskem kabinetu, i když sbor ministrů k němu připojil dvě desítky připomínek.

Ve druhém čtení, v němž mohou poslanci podávat pozměňovací návrhy, by sněmovna mohla projednat předlohu o zavedení pravidelné valorizace odměn obecních a krajských zastupitelů. Dosud je stanovovala vláda, což narazilo u Ústavního soudu. Do závěrečného čtení by měla v úterý dolní komorou projít i ústavní novela, jež stanoví pevný termín pro senátní, krajské a obecní volby a zaručí stálejší senátní volební obvody.