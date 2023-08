Látky jako kratom budou podléhat regulaci a nebudou se moci prodávat dětem do 18 let, uvedl Bartoš

„Takzvané psychomodulační látky jsou dnes dostupné – ať už hovoříme o CBD, nebo hojně v médiích skloňovaném kratomu – v automatech, nebo na internetu, kde si je mohou pořídit i děti, nepodléhají kontrole kvality či regulaci, a to musíme změnit,“ uvedl na tiskové konferenci Bartoš.

Návrh podle něj nastavuje také určité limity, například to, že tyto látky budou prodejné pouze osobám od 18 let a v případě prodejců musí jít o registrované firmy a na podobné produkty nebude umožněna reklama. „Stát navíc bude do budoucna schopen rychle reagovat na jakékoliv nové psychoaktivní látky, které by se objevily na trhu,“ dodal také Bartoš s tím, že jde o inovativní a funkční regulaci pro tuto skupinu.

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil na tiskové konferenci uvedl, že jednání bylo konstruktivní. Jde podle něj o inovativní návrh i v rámci Evropy a globálně. Připomněl, že Česko nastavovalo jako první pravidla pro léčebné konopí a ostatní země to poté převzaly a nyní to podle něj bude podobné.