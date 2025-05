Venezuelský režim zatkl před nedělními volbami přes 70 lidí

Cabello už začátkem týdne oznámil, že bylo zatčeno 38 lidí, včetně sedmnácti cizinců, mimo jiné z Albánie, Kolumbie, Mexika či Ukrajiny. Venezuelská vláda také v pondělí pozastavila letecké spojení s Kolumbií, což zdůvodnila snahou žoldnéřů dostat se do země a sabotovat volby.

Venezuelané v neděli budou vybírat 285 členů jednokomorového parlamentu a také 24 guvernérů. Venezuela je přitom federací 23 států, ale loni parlament, ovládaný Madurovou koalicí, označil za 24. stát region Guayana Esequiba, který je součástí sousední Guyany a o nějž vedou tyto země přes sto let spor. Ten oživil Caracas v posledních letech poté, co se tam u pobřeží našla větší ložiska ropy.

Velká část opozice bojkotovala i předchozí parlamentní volby v prosinci 2020, kdy se volilo 277 poslanců, nyní je to o osm více za region Guayana Esequiba. Do loňských prezidentských voleb hlavní opoziční aliance postavila kandidáta Edmunda Gonzáleze, který podle ní vyhrál. Ústřední volební komise ale označila za vítěze opět Madura, aniž by přitom zveřejnila kompletní výsledky.

Volební místnosti se v neděli ve Venezuele otevřou v šest ráno místního času (12:00 SELČ) a uzavřít by se měly v 18:00 místního času (o půlnoci SELČ). Server El Confidencial připomněl, že režim při minulých volbách nechal možnost volit déle v oblastech, kde má více příznivců.