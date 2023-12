Venezuela, Guyana a miliardy barelů ropy. Lídři klidní napětí kolem hraničního sporu, ustupovat ale nechtějí

V roce 1966, dekády po konci britského impéria, následně podepsaly Spojené království, Venezuela a Guyana takzvanou Ženevskou dohodu. Pár měsíců předtím, než Guyana získala nezávislost. Venezuela v ní výslovně zahrnula nárok na oblast východně od Esequiba a prostřednictvím Madura aktuálně tvrdí, že tato dohoda arbitráž z roku 1899 anulovala.

Ženevská dohoda ale stanovila čtyřletou lhůtu pro řešení a do dnešního dne nebylo dosaženo žádného výsledku.

I proto OSN v roce 2018 postoupila záležitost Mezinárodnímu soudnímu dvoru (ICJ), což je krok podporovaný Guyanou, ale nikoli Venezuelou, která zpochybnila jurisdikci ICJ. Začátkem tohoto roku soudní dvůr svou jurisdikci potvrdil a připravil cestu pro další řízení. Guyana je zároveň součástí Karibského společenství, které silně podporuje zachování suverenity Guyany, odsuzuje jakékoli agresivní akce Venezuely a naléhá, ​​aby byl spor u ICJ projednán.

Ropný růst

Ještě v roce 2017 žilo jednačtyřicet procent obyvatel Guyany pod hranicí chudoby, což je výmluvný ukazatel tamních socioekonomických problémů. Vše se ale změnilo s objevením ložisek ropy a následným zahájením komerčních vrtů.

Odhalení zhruba jedenácti miliard barelů ropy podtrhuje roli Guyany v globálním energetickém panoramatu. Pokud by současné trendy přetrvaly, do roku 2030 by se mohla stát jedním z předních světových producentů ropy v přepočtu na obyvatele. Objev představuje nejpodstatnější přírůstek do světových zásob ropy od 70. let 20. století.

V roce 2020 dosáhla Guyana devětačtyřicetiprocentního růstu HDP, čímž vzdorovala globálnímu hospodářskému poklesu způsobenému pandemií koronaviru. To ji katapultovalo do pater nejrychleji rostoucích ekonomik světa a v rámci amerického kontinentu má v přepočtu na obyvatele čtvrtý nejvyšší hrubý domácí produkt (za USA, Kanadou a Bahamami).