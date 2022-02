168 hodin: Velká pomoc pro lidi s handicapem. Chytrý byt se dá ovládat jen hlasem

O svém plánu se zmínili v televizi, kde je viděl Ondřej Žilka. Nápad se mu zalíbil a nabídl pomoc. Teď se stará o správný výběr a instalaci technologických vychytávek. „Děláme to z toho důvodu, abychom ty technologie dostali k lidem a mohli žít v technologickém světě. A samozřejmě, když ta práce lidem i pomáhá, tak tu radost přináší, je to uspokojivý pocit,“ popisuje projektant chytrého bytu Žilka.

„Každý člověk chce být co nejvíc samostatný. Nikdo z nás by nechtěl, aby potřeboval ke všemu, co během dne dělá, pomoc druhé osoby. A čím víc věcí se dostane do pole toho, co já sám můžu, tím víc se můžu cítit samostatnější,“ domnívá se ředitel společnosti poskytující sociální služby Asistence Erik Čipera.

Hlasový program pro ovládání domácnosti vyvinula už před lety Technická univerzita v Liberci. Právě Dita s vývojem pomáhala a byla první uživatelkou. Program je jen v češtině a povely v něm můžete dle libosti měnit. Takže pomůže i lidem, kteří například špatně mluví.

Místo ventilačky jo, místo televize Ema

Změněné povely využívá třeba Kristina Kolenčíková. Povel světlo nebo roleta říci zvládne. Slova, která jí dělají problém, nahradila jednoduššími. Místo ventilačka říká jo. A televizi zapíná slovem Ema.

Vybudování chytré domácnosti si zatím klienti musí platit sami. Právě proto se autoři projektu snažili co nejvíce využívat věci, které koupíte běžně v obchodě. „Základem systému je centrální jednotka, která je nutná vždy. Ta je k dostání kolem 15 tisíc, včetně prací, instalace a věcí okolo. Pak už stačí dokoupit běžně dostupné prvky. To už se bavíme o řádech stovek až tisíců korun. Podle toho, co to je,“ vysvětluje Žilka.