Pavel hodnotil svých sto dnů v úřadu. Chce pracovat na změně nálady společnosti

Pavel řekl, že se mu podařilo splnit většinu krátkodobých cílů a rozpracovat většinu cílů dlouhodobých. Poděkoval svému týmu z Kanceláře prezidenta republiky, ale i ze Správy Pražského hradu a Lesní správy Lány.

Připomněl, že po nástupu do úřadu řekl, že raději bude kritizován za vysokou aktivitu než za vlažný start. Podotkl, že měl oprávněný pocit, že po předchozím prezidentovi Miloši Zemanovi je co dohánět. Dal si proto za úkol znovu nastavit směr a způsob, jakým má hlava státu při svých povinnostech postupovat. I když bylo podle něj uplynulé období hodně náročné, většinu krátkodobých cílů považuje za dotažené do konce, dlouhodobé se podle něj podařilo rozpracovat.

Za největší úspěch označil to, že byl nastartován směr a způsob, kterým by rád pokračoval dalších pět let. „Je to směr ke splnění celkové vize mého prezidentství. Vize, která, jak věřím, může naši zemi posunout tam, kde bychom ji rádi viděli,“ řekl.

Politologové: Pokouší se obrušovat hrany mezi koalicí a opozicí

Politologové na jeho dosavadním působení oceňují hlavně jeho snahu zprostředkovávat diskusi mezi vládou a opozicí či koordinovat zahraniční politiku s kabinetem. Podle spoluzakladatele Cevro Institutu Ladislava Mrklase by mohl být prezident poněkud ostřejší při výběru ústavních soudců a více akcentovat různorodost právních škol. Politologové Petr Just a Josef Mlejnek soudí, že tuto první složitější zkoušku prezident zvládl. Velkou změnu oproti době Miloše Zemana spatřují v chování prezidenta vůči občanské společnosti.

„Vidíme, že zástupci opačných názorů nejsou ze strany prezidenta Petra Pavla zesměšňováni či uráženi,“ uvedl Just. Podle Mlejnka je Pavel prezidentem aktivním, nikoliv však přehnaně, a na domácí scéně se snaží udržovat aktivní kontakt s občany. Obecně se Hrad otevírá nejrůznějším debatám o drobných věcech, které ale mají význam pro národnostní menšiny, sociální otázky či otázky začleňování, míní Mrklas.