Špatně slyší, mluví i dýchá. Dívce má pomoci operace, která se v Česku neprovádí

Po dvou letech se bude uzavírat desetimilionová sbírka na operaci dítěte se vzácným genetickým onemocněním. Osmiletá Lilli Soukupová za několik dní díky darům odletí na první zákrok do Londýna. Do sbírky se zapojili i pražští policisté, čímž podpořili i svou kolegyni – matku Lilli.

Otec Lilli uvedl, že jde o přípravnou operaci před tou velkou, konkrétně půjde o uvolnění svalu na krku. „Věříme, že by se Lilli mohla zbavit tracheostomické kanyly, zlepší se dýchání a komunikace,“ vysvětlil.

Lilli špatně slyší, mluví, jí a dýchá. Zavedenou má tracheostomii. Pomoci by jí mohla operace, která se ale v Česku neprovádí, proto ji 10. února podstoupí v Londýně.

Klíčová podpora dárců

Pro rodinu je klíčová podpora dárců. Už dva roky se do sbírky zapojuje i pražská policie. „Jednalo se o kolegyni, která zde sloužila. Od její nadřízené jsme zjistili, že musela skončit v práci, aby se o svou dcerku mohla postarat. Proto jsme se rozhodli, že jí pomůžeme, aby se všichni mohli vrátit do normálního života,“ sdělil mluvčí pražské policie Jan Daněk.



Do konce sbírky zbývá už jen pár dní, dosud ji podpořily více než čtyři tisíce lidí. Jejím patronem je také Martin – chlapec, na jehož léčbu lidé v Česku poslali přes 150 milionů. Teď pomáhá dalším, jako je právě Lilli.

Její otec také poznamenal, že v Londýně je jednou z nejdražších položek následná hospitalizace. Rodina se zároveň snaží šířit osvětu. Předává dál své zkušenosti s úřady, organizacemi i zdravotnictvím.