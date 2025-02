Mladá žena s cystickou fibrózou podstoupila v Motole třetí transplantaci plic

Operace proběhla na podpoře ECMO přístroje a trvala šest a půl hodiny. Hned následující den lékaři pacientku probudili z umělého spánku a po pěti dnech přeložili z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny na jednotku intenzivní péče. Do domácího ošetření ji pustili po necelých čtyřech týdnech od operace, což je standardní průběh i pro pacienty po první transplantaci.

Pomoc mladé ženě

Žena lékařům poděkovala za to, že přistoupili k tak náročnému zákroku, který jí umožnil znovu fungovat a žít běžný život. „V mém případě to bylo buď, a nebo. Byla jsem stoprocentně rozhodnutá, a když jsem zjistila, že do toho lékaři půjdou, spadl mi obrovský kámen ze srdce. Za to mockrát děkuji. Kupodivu to všechno dopadlo velmi dobře, až nad očekávání,“ řekla.

Fakultní nemocnice v Motole je jediným pracovištěm v Česku, které provádí transplantace plic, zajišťuje tuto péči i pro Slovensko. V loňském roce provedla rekordních 72 transplantací, nové plíce dostalo také osm dětských pacientů.