Beyoncé získala Grammy za nejlepší album roku

Americkou hudební cenu Grammy za album roku získala Beyoncé, a to za desku Cowboy Carter. Pro 43letou zpěvačku jde o první vítězství v této královské kategorii, nominována byla celkem čtyřikrát. Ocenění navíc získala jako první Afroameričanka ve 21. století. Grammy za nahrávku roku pak obdržel rapper Kendrick Lamar, a to za píseň Not Like Us. Kromě toho vyhrál Lamar také ocenění za píseň roku.

Beyoncé své osmé studiové album album Cowboy Carter, její první v žánru country, vydala loni v březnu. Patrně nejznámější je hit Texas Hold 'Em. Beyoncé dosud hlavní cenu Grammy nezískala. Vedle hlavní ceny získala Beyoncé i tu za nejlepší country album. Z tohoto ocenění prý byla „v šoku“. Album Beyoncé hlasující v zářijových nominacích na Country Music Awards přitom vynechali. „Opravdu jsem to nečekala,“ prohlásila zpěvačka poté, co jí cenu předala Taylor Swiftová. Krátce před nedělním vyhlašováním cen Beyoncé oznámila, že letos vyrazí na turné.

Dvě ceny pro Lamara Rapper Lamar, který má příští týden vystoupit na Super Bowlu o přestávce finále ligy amerického fotbalu, v soupeření o prestižní ocenění předstihl zpěvačky Beyoncé, Taylor Swiftovou a Billie Eilish. V případě vítězné skladby Not Like Us jde o teprve druhý hiphopový singl, který kdy zvítězil v kategorii nahrávka roku, poznamenala agentura Reuters. Předtím se to podařilo rapperovi Childish Gambinovi se singlem This Is America.

„Věnujeme to tomuto městu,“ prohlásil Lamar na slavnostním večeru k 67. ročníku udílení patrně nejprestižnějších hudebních cen v Crypto.com Areně v Los Angeles. Lamar šel na předávání gramofonků se sedmi nominacemi, stejně jako jeho kolega Post Malone a zpěvačky Billie Eilish a Charli XCX. Nejvíce nominací, jedenáct, však měla díky svému oceňovanému albu Cowboy Carter Beyoncé. Ta už tak za svou kariéru nasbírala dohromady rekordních 99 nominací na Grammy.

Cenu pro objev roku dostala zpěvačka Chappell Roanová, kterou proslavilo album The Rise and Fall of a Midwest Princess a která se otevřeně hlásí k bisexuální orientaci. Za nejlepší popové vokální album „Short n' Sweet“ získala ocenění Sabrina Carpenterová. Cenu za nejlepší rapové album „Alligator Bites Never Heal“ získala Doechii. Stala se přitom třetí ženou v historii Grammy, která toto ocenění získala. Akce na podporu obětem požárů Megapoli v posledních týdnech postihly mohutné požáry. Letošní slavnostní ceremoniál Grammy tak uzpůsobili pořadatelé tak, aby byl částečně přehlídkou cen a částečně sbírkou na pomoc lidem postiženým požáry. Ty si vyžádaly v americké Kalifornii 29 životů a vyhnaly z domovů tisíce lidí včetně mnoha hudebníků. Už začátek galavečera patřil uctění obětí. „Díky hrdinnému nasazení hasičů byly požáry lokalizovány a navzdory zkáze vynikl duch města,“ řekl komik Trevor Noah, který večerem provázel, a vyzval k podpoře obyvatel města.