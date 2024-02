I když není „dost country“, Beyoncé jako první Afroameričanka ovládla žebříček této hudby

Její úspěch ve sledovaném hudebním žebříčku vzbudil o to větší pozornost, že country je navzdory výše uvedenému exkurzu do historie dominantou bílých mužů. I když, jak upozorňuje deník The New York Times, se v tomto „rajonu“ v poslední době dostává uznání ženám tmavé pleti.

Loni například cenu za píseň roku v Country Music Award vyhrála Tracy Chapmanová jako první afroamerická autorka. Je ovšem třeba dodat, že její skladba Fast Car z roku 1988 se dočkala comebacku díky coververzi Luka Combse, vousatého bělocha s vazbami na epicentrum americké country hudby Nashville.

„Opravdu špatná zkušenost“ s hudebními cenami

Obrat k hudebnímu stylu zdánlivě vykolíkovaném muži se zálibou ve westernových košilích a stetsonech (byť už nejde o tolik platný stereotyp) není v případě Beyoncé zas tak překvapivý. Že na popovou a R&B ikonu má vliv i country, se projevilo výrazněji už v její skladbě Daddy Lessons na desce Lemonade z roku 2016, v níž mnozí čtou vyříkávání si problémů ve vztahu Beyoncé s otcem.

Ovšem k této písni se, slovy scénografky Es Devlinové, především váže zpěvaččina „opravdu špatná zkušenost z předávání cen country hudby“. Když Daddy Lessons v roce 2016 zpívala v doprovodu kapely Dixie Chicks na předávání cen Asociace country hudby, dočkala se rasisticky znějících komentářů a kritiky, že „ani neodpovídá tomu, co country představuje“.

Navíc výbor hlasujících v kategorii country na cenách Grammy skladbu zdůrazňující zpěvaččiny jižanské kořeny odmítl zařadit do nominací.

Nic proti Beyoncé, ale nedělá country, zaznělo z rádia

Debata, jestli je Beyoncé „dost country“, se rozproudila i v souvislosti s hitem Texas Hold 'Em. Magazín Rolling Stone trochu kousavě podotkl, že jakmile Beyoncé po entrée na Super Bowlu zveřejnila své dva nové počiny, vyvstala významná otázka, jak country „sekce“ hudebního průmyslu tyto skladby přijme vzhledem k tomu, že v minulosti ignoroval umělce tmavé pleti a že Beyoncé není zaškatulkována jako country zpěvačka.

Poznámka se netýkala streamovacích služeb, ty Texas Hold 'Em hned tlačily na špici country playlistů, ale „starší generace“ country rádií. Předpoklad naplnil oklahomský rozhlas KYKC zaměřený na tento hudební styl, když nový singl Beyoncé odmítl hrát. Na dotaz fanouška, proč Texas Hold 'Em na stanici neslyší, odpověděl generální ředitel společnosti South Central Oklahoma Radio Enterprises, že KYKC se zaměřuje na country, což skladba Beyoncé není.