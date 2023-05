Na potřebu obranné smlouvy s USA ukázaly události ve světě, zní z vlády. ANO o podpoře diskutuje, SPD ji odmítá

Česká vláda letos v dubnu schválila česko-americkou dohodu, která má usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku, upravuje především jejich právní postavení v případě, že by zde plnili úkol. Její součástí je také seznam vojenských zařízení a prostorů české armády, které budou moci ozbrojené síly USA za předem dohodnutých podmínek využívat. Tato zařízení a prostory zůstanou i nadále plně v českém vlastnictví. Během úterý Černochová podotkla, že nejde o smlouvu o pobytu amerických vojáků v Česku nebo o smlouvu týkající se umístění vojenské základny. Stejně se vyjádřil i premiér Petr Fiala (ODS). „To, co občas zaznívá ve veřejném prostoru, že to je dohoda, která tady umožňuje budování amerických základen nebo něco podobného, to jsou všechno nesmysly,“ uvedl. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je smlouva v současné době potřebná. „Samozřejmě, že ta souhra s událostmi, které ve světě cítíme, ukázala ještě více na potřebu takové smlouvy,“ poznamenal.

Podle ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) jde o standardní dohodu, kterou má v bilaterální rovině řada států v Evropě. Podobně se vyjádřil i místopředseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek (STAN). „Jsem rád, že se to konečně podařilo, protože možností bylo nespočet, kdy tato smlouva mohla být uzavřená. Můžeme si říct, že jsme jedni z posledních z východního části,“ podotkl s tím, že nejde o novou dohodu. „Je to smlouva, která je doplňkem té stávající smlouvě.“ Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) v pořadu Interview ČT24 uvedl, že je potřeba upevňovat vzájemné vztahy. „Spojené státy jsou hlavní garancí bezpečnosti i pro Evropu, takže obecně je to správně. Neznamená to však, že se zbavujeme kritického pohledu na ten text smlouvy,“ uvedl s tím, že vzbuzuje některé otázky a některé vnímá jako mimořádně závažné. Jednou z nich podle něj je to, že Česko nemůže mluvit do toho, kdo tu bude, a nemůže případně nikoho vyhostit, což se má týkat i osob závislých – rodinných příslušníků.

