Vláda schválila dohodu o obranné spolupráci s USA. Dojednali jsme ji dobře, řekla Černochová

Dohoda, kterou budou muset ještě schválit obě komory parlamentu a podepsat prezident, má také usnadnit případný pobyt amerických vojáků v Česku. Jejich konkrétní pobyt nebo eventuální vznik americké základny na tuzemském území však neřeší. To by i nadále musely nejprve schválit vláda a parlament. Podle premiéra Fialy je dohoda mimo jiné významná z hlediska bezpečnosti a strategie v nynějších „neklidných časech“.

„Cílem je jednoznačně a jasně bojovat s nelegálním zaměstnáváním, se zastřeným zaměstnáváním. Jde nám o to, abychom dokázali na trhu práce chránit zaměstnavatele, kteří se chovají poctivě, férově, ale zároveň o to, abychom dokázali zpřísnit zákonné podmínky a vymahatelnost práva v praxi tam, kde dochází k nelegálnímu zaměstnávání,“ vysvětlil ministr.

Ministerstvo práce v podkladech k předloze uvádí, že nyní se za nelegální práci považuje spíše dlouhodobější činnost. Zaměstnavatelé při odhalení argumentují tím, že šlo jen o pár hodin. „Důkazy o delším pracovním výkonu je obtížné zajistit,“ uvedli autoři novely. Z nové definice má být jasné, že se k délce práce nepřihlíží.

Novela jednoznačně upřesňuje, kdy je možné povolení agentuře odebrat, a stanovuje také, že by agentura měla platit náklady správního řízení, které se vede kvůli porušování jejích povinností.

Zvednout by se mohla kauce při žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Žadatelé by místo 500 tisíc korun mohli skládat úřadu práce milion korun. Při zániku agentury totiž podle ministerstva v řadě případů půlmilionová částka nestačila na pokrytí nedoplatků na zdravotních a sociálních odvodech. Podmínkou ke vzniku agentury by nově měla být také bezdlužnost, už při podání žádosti o povolení by agentura musela mít rovněž označené sídlo a provozovnu.

Firmy by měly agenturního zaměstnance podle novely využívat jen po omezenou dobu. Pracovat by u nich mohl v pětiletém období dohromady nejvýše tři roky. Pokud by zaměstnavatel pracovníka dál potřeboval, měl by mu dát běžnou smlouvu. Agenturního zaměstnance na dobu určitou by zároveň nemělo být nově možné při dřívějším ukončení práce ze dne na den propustit. O uzavření spolupráce by se musel dozvědět nejméně dva týdny předem.