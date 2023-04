Úsporné kroky chce vláda představit za měsíc. A také změny v DPH

Případné zvýšení sazby DPH by do cen převedli například i hoteliéři. „A to z toho prostého důvodu, že už v současné době se navýšily náklady provozovatelům restaurací a hotelů zhruba o čtyřicet procent,“ řekl prezident Václav Stárek.

Prim má hrát omezení výdajů, říká prezidentův poradce Bezděk

Poradce prezidenta republiky a bývalý předseda důchodové komise Vladimír Bezděk se domnívá, že pokud by se šlo na příjmové straně cestou zvyšování DPH, tak je to proinflační faktor. „A inflace je v tuto chvíli, krátkodobě, asi náš největší makroekonomický problém.“ Proto by ji danově administrativními kroky „nepřiživoval.“

Hlavní míru pozornosti při konsolidaci veřejných financí by místo toho zaměřil na výdajovou stranu. „Rétoricky sice neustále opakujeme, že půjdeme cestou omezování výdajů, ale pak analytické dokumenty jsou téměř všechny do jednoho o příjmech.“ Bezděk by aspoň dvě třetiny konsolidace zaměřil na stranu výdajů a tu menší část na stranu příjmů. „A tam bych se vyvaroval opatření, která v konečném důsledku přiživí inflaci.“