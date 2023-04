Dotace je nutno zrevidovat, i když to bude bolet, soudí prezidentův poradce Bezděk

„Musíme vzít jeden sektor po druhém a podívat se, kam ty desítky, nebo v součtu vlastně stovky miliard z veřejných rozpočtů tečou a zda tam musí téct,“ soudí Bězděk. Zdůraznil, že nejde konsolidovat veřejné rozpočty bez obětí a bolesti. To se bude podle něho týkat například zemědělství.

Ohroženým kategoriím obyvatel by měla za této situace pomoci konkrétněji zaměřená sociální politika, protože „plošné nástroje jsou drahé“. V sociálním systému by se podle Bezděka mohly ušetřit desítky miliard korun ročně.

Přísnější pravidla pro dávky v nezaměstnanosti

Jurečka se naopak domnívá, že v sociální oblasti lze mluvit maximálně o ušetření jednotek miliard. U dalších oblastí řekl, že „chceme dotace tam, kde mají smysl, například v dopravní infrastruktuře či u energetických úspor, které podpoří konkurenceschopnost firem“.

Dodal, že jeho ministersto chystá změny legislativy, které by měly znamenat přísnější systém například při vyplácení podpor v nezaměstnanosti. Mělo by se podle něj rozlišovat, zda se člověk ocitl na úřadu práce poprvé za dvacet let, nebo se tam pravidelně vrací. Změny by se měly dotknout i pravidel pro vyplácení předčasných důchodů.

Návrh důchodové reformy chce předložit v květnu, proto o jeho dílčích úpravách odmítal v pořadu poskytnout další informace. Koncepční změny valorizace důchodů a úpravu podmínek pro nárok na předčasné důchody pak hodlá představit na tiskové konferenci v pondělí.