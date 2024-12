Inverzi na začátku nového roku vystřídá ochlazení, sněžit má i v nížinách

V první polovině tohoto týdne ještě vydrží inverzní charakter počasí. V noci a ráno se budou dál na mnoha místech tvořit mrznoucí mlhy, které se ojediněle udrží po celý den. Námraza a náledí na silnicích může hlavně ráno komplikovat dopravu. V místech, kde zůstane mlha, bude panovat celodenní mráz. Naproti tomu při slunečném počasí ve Slezsku nebo v Pošumaví může být až osm stupňů nad nulou, na horách v polohách kolem tisíce metrů nad mořem kolem plus pěti stupňů.

Jeden z paradoxů tohoto ochlazení podle nich bude i to, že nad Českem se sice bude nacházet ve vyšších hladinách mnohem chladnější vzduch, na některých místech ale i tak nemusí být taková zima jako v mrznoucích mlhách posledních dní.

Podobné počasí vydrží i v úterý a ve středu. Podle meteoroložky České televize Jariny Sochorové by měl Silvestr nabídnout více slunečního svitu. Večer se ale budou opět vytvářet mlhy. Na Nový rok by se teploty měly nejčastěji dostávat na tři až sedm stupňů Celsia.

Zlomovým dnem bude čtvrtek, kdy přes Česko přejde k východu studená fronta, která inverzní charakter počasí ukončí. Postupně i od nižších poloh začne sněžit. „Do míst, kde se přes den nedržela mlha, přinese fronta citelné ochlazení a občasné sněžení se bude vyskytovat i v nížinách,“ uvedli meteorologové.

O víkendu mohou teploty klesnout až k minus devíti stupňům

Maximální denní teploty se od pátku často nedostanou přes bod mrazu. Na první lednový víkend zatím počítá předpověď s oblačnou až zataženou oblohou, přechodně se vyjasní, na většině území bude sněžit. Nejnižší noční teploty klesnou při sněhové pokrývce a zmenšené oblačnosti až k minus devíti stupňům, přes den by mělo být od minus čtyř do plus jednoho stupně Celsia.

Zatím to vypadá, že nízké teploty potrvají minimálně do začátku příštího týdne. „Sever Atlantiku by měla blokovat rozsáhlá oblast vysokého tlaku a po její přední straně k nám bude proudit arktický vzduch. Není vyloučeno, že velmi chladné počasí vydrží i déle,“ konstatovali pracovníci ČHMÚ.