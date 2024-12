Zaměstnanci si po dohodě sami rozvrhnou pracovní dobu

Nová úprava zákoníku práce umožní, že si zaměstnanci budou moct od ledna sami rozvrhovat pracovní dobu do směn. Musí se na tom ale písemně dohodnout se zaměstnavatelem. Takovou dohodu pak lze ukončit i bez uvedení důvodu, a to s patnáctidenní výpovědní dobou.

„Uvidíme, jak to bude fungovat. V případě, že by se to osvědčilo a byla poptávka ze strany zaměstnanců nebo zaměstnavatelů to nějak upravit, nebráníme se jednání,“ říká místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Pavla Pivoňka Vaňková.