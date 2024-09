Odbory i opozice kritizují možné prodloužení zkušebních lhůt

Jurečka úpravy odmítá

„Je to možnost. Když se (zaměstnanec a zaměstnavatel) dohodnou a na začátku řeknou, že to budou dva měsíce, tak to prostě je na jejich dohodě. My říkáme, že otevíráme tuto možnost. My jsme o tom debatovali hodně dlouho i s experty a já tuto změnu nechci upravovat,“ okomentoval Jurečka.

„Vždy reaguji až na konkrétní návrhy, se kterými přijde opozice. Ale zatím nepředpokládám, že bychom měnili tento vládní návrh, za kterým celá koalice stojí,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).