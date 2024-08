Vláda schválila novelu zákoníku práce

Mezi změny navrhované v novele patří prodloužení zkušební doby ze tří na čtyři měsíce, snížení věkové hranice letních brigádníků na 14 let nebo úprava výpovědní lhůty, která by nově začínala doručením výpovědi, ne až od dalšího měsíce, a při propuštění kvůli porušování povinností a předpisů by se mohla zkrátit na měsíc. Návrh také třeba počítá s tím, že by zaměstnavatelé museli rodičům na rodičovské držet jejich původní místo do dvou let dítěte.

ODS také usiluje o zavedení výpovědi bez udání důvodu do zákoníku práce, ačkoli ji odmítá ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) nebo odbory. Český zákoník práce je podle zástupců ODS velice rigidní a zaměstnavatelé ho obcházejí, když se nechtěných zaměstnanců zbavují reorganizací. ODS chce toto opatření do novely doplnit pozměňovacím návrhem, až návrh projde do podrobné rozpravy sněmovny ve druhém čtení.