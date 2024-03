Mezi mladými roste zájem o podnikání, zaměstnanecké smlouvy je prý svazují

Zájem o podnikání mezi mladými vloni meziročně vzrostl o patnáct procent. Do byznysu se v roce 2023 vrhlo třináct tisíc lidí ve věku mezi osmnácti a dvaceti lety. Ukazují to data ministerstva průmyslu a obchodu. Někteří z čerstvých živnostníků jsou ale ještě mladší a s podnikáním začínají už při škole. Nezletilí, kteří by rádi s byznysem začali před osmnáctými narozeninami, se mohou nechat soudem zplnoletit.