Kontroly jsou časté a prověřují to samé. Podnikatelka si stěžovala na ministerstvech i vládě

Kontroly obchodní, zemědělské a potravinářské inspekce, hygienických stanic nebo veterinární správy jsou podle podnikatelů časté a úředníci opakovaně kontrolují to samé. Plzeňská podnikatelka se proto obrátila se stížností na ministerstva i vládu. Stát slibuje snížit byrokracii.

Iveta Churavá podniká už deset let. Je majitelkou pěti farmářských obchodů a tří výrobních provozoven v Plzni. Kontroly vnímá jako potřebné, ale ne v tak velkém počtu.



„Kontroly jsou duplicitní, agenda jednotlivých kontrol je totožná nebo mnohdy velmi obdobná. A chodí jich sem neuvěřitelné množství,“ popsala podnikatelka. Jen loni jich absolvovala devět, letos v lednu už tři, tvrdí. „Čtyři orgány kontrolují obdobné věci: cenovky, expiraci a chlazení potravin,“ řekla Churavá.

Množství kontrol a jejich duplicitu řeší i další podnikatelé. „Četnost kontrol je nevídaná, překrývají se, úředníci kontrolují často to samé. My si na to dlouhodobě stěžujeme, říkáme státu, že tu bude víc kontrolorů než podnikatelů,“ uvedl člen představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků Luboš Kastner.

Ministr zemědělství přislíbil kontroly prověřit



Trpělivost došla už i Ivetě Churavé. Odeslala proto dopis na několik resortů, obrátila se i na vládu. „Vláda Petra Fialy si uvědomuje, jak může byrokracie zatěžovat firmy a soukromé podnikatele, a proto intenzivně pracuje na prosazování antibyrokratických balíčků. Na letošní rok vláda snížila náklady na provoz státu o 11,2 miliardy korun a objem platů úředníků o 9,7 miliardy korun,“ stojí v odpovědi Úřadu vlády ČR.

„Vytvořil jsem úzkou pracovní skupinku, jsou tam kolegové náměstci, jsou tam vrchní ředitelé. A od nich chci jednoznačný výstup, kde se kontroly překrývají, to znamená, že přijde jedna kontrola a za čtrnáct dnů druhá, která kontroluje to samé,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

„Řešení musí být napříč ministerstvy. Někdo schopný by si k tomu měl sednout,“ dodala Churavá. Problém s častými kontrolami bude dál řešit s ministerstvem zemědělství. Dopis poslala i všem senátorům a poslancům za Plzeňský kraj.