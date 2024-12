Automobilky očekávají složitý rok

Poptávka po elektroautech nesplňuje očekávání

V Evropské unii letos od ledna do listopadu lidé koupili zhruba 1,3 milionu plně elektrických aut. Do výsledku promlouvají ceny energií i čínská konkurence. Čeká se ještě na to, zda zvolený americký prezident Donald Trump neuvalí po nástupu do funkce na Evropu cla.

Největší tuzemská automobilka Škoda Auto letos prodala skoro milion vozů všech typů a v Evropě se dostala mezi pětici nejprodávanějších. „Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo dosáhnout opět milionu vozů, nicméně nárůst bude pocházet zejména z mimoevropských teritorií, z Indie, Vietnamu, z Kazachstánu. Na evropském trhu očekáváme spíše stagnaci nebo možná mírný pokles,“ míní Jahn.

Elektrické vozy tvořily asi desetinu produkce značky. Automobilka nabídku rozšířila, třeba na nový model Elroq už má více než deset tisíc předobjednávek. Očekávala ale, že prodeji elektroaut se bude dařit víc.

Stejně tak i nošovický závod automobilky Hyundai. Nejasná budoucí poptávka po elektrovozech je jedním z důvodů, proč příští rok plánuje vyrobit méně aut. Sníží rychlost výrobní linky a zredukuje stav zaměstnanců.

„Bude záležet na tom, jak se nám podaří skloubit právě to, co chtějí zákazníci, s tím, co po nás budou vyžadovat přísnější evropské limity. Samozřejmě děláme všechno, abychom se pokutám vyhnuli, nicméně je to velmi těžké,“ podotkl mluvčí Hyundai Motor Manufacturing Czech Petr Michník.