Prezident Pavel podepsal snížení červnové mimořádné valorizace důchodů

Při mimořádné valorizaci, která ze zákona nastává při vyšším růstu cen, se zvedá zásluhový procentní díl důchodu. Podle běžných pravidel by činilo zvýšení od června 11,5 procenta. Předlohou vzroste procentní část penze o 2,3 procenta a k tomu všem ještě o 400 korun, což by mělo podle zdůvodnění o něco zvýhodnit penzisty s nejnižšími důchody.

Pavel ve středu oznámil, že se rozhodl novelu podepsat, je ale podle něj nezbytné, aby ji přezkoumal Ústavní soud. Pokud by se opozice nakonec na soud neobrátila, učinil by tak on sám. Prezident rozumí právním námitkám opozice, která je podle něj přesvědčena o tom, že vláda prosadila novelu protiústavním způsobem z důvodu retroaktivity a projednání ve stavu legislativní nouze ve sněmovně.

Obstrukce ve sněmovně

Sněmovní schvalování omezení růstu důchodů provázely rozsáhlé opoziční obstrukce. Pochyby opozice o ústavnosti se týkají možné zpětné platnosti kroku. Vládní činitelé s tím nesouhlasí. Spory budí i schvalování předlohy zrychleně ve stavu legislativní nouze. Kabinet poukazoval na to, že předloha musí vyjít ve sbírce do 22. března, což je poslední den pro vydání vládního nařízení k červnovému navýšení penzí podle platných pravidel. V případě, že by ji Pavel vetoval, dolní komora by pravděpodobně již nestihla přehlasovat jeho postoj včas.

Politolog z Historického ústavu Akademie věd ČR Jan Květina v rozhovoru pro ČT podotkl, že Pavlovo výsledné stanovisko se může někomu zdát jako rozhodování chytré horákyně, on sám to ale tak nevnímá. „Je tady velmi kontroverzní otázka, především ze strany procedury, která byla zvolena, ale samozřejmě i z hlediska dopadů, které to může mít. A v okamžiku, kdy on (Pavel) by to prezidentské veto uplatnil, tak by tím dal jasnou stopku, čímž by se přiklonil k velmi silné opoziční interpretaci,“ komentoval. Pavel podle něj dal najevo, že nechce být tou poslední instancí, která rozhodne o ústavnosti věci.