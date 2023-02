Poslance čekají náročná jednání, na programu jsou volební a silniční novela i mediální zákony

Místo diskuse o zákonech a jejich následného schvalování strávili poslanci během posledního jednacího týdne čas hlavně nad programem. Nakonec se tak dostali jen k pěti bodům. Část se pokusí projednat tento týden. „To byl opravdu smutný příběh, takže já doufám, že budeme opravdu reálně jednat,“ předeslal místopředseda poslanců STAN Ondřej Lochman.

Zákonodárci mají rozhodovat třeba o možnosti jednodenního hlasování. Novelu, kterou na začátku února schválila vláda, ale čeká rozsáhlá debata. Mezi politiky se totiž vede spor o to, který den by byly volební místnosti otevřené – vláda navrhuje pátek. „Říkáme, ať je to neděle, ať je to den pracovního klidu, proč pátek? Lidé směnují, třeba to nestihnou, to znamená, ať se stát přizpůsobí lidem, nikoliv lidé státu,“ oponuje šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

„Jestli se to zjednodušení povede, tak to bude podle mě dobře, může to být úspornější, může to být pro voliče ve finále i srozumitelnější,“ věří Lochman.