Vláda chce změnit bodový systém pro řidiče

Nynější systém trestných bodů by se měl zjednodušit z pěti sazeb na tři, tedy nově bude možné odebrat dva, čtyři nebo šest bodů. Například u řízení pod vlivem alkoholu řidič přijde o šest bodů namísto nynějších sedmi, zaplatí ale pokutu ve správním řízení ve výši až pětadvaceti tisíc korun namísto dnešních až dvaceti tisíc. Pokud řidič odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu pokuta až pětasedmdesát tisíc korun.

Kabinet ale plánuje zmírnit tresty u prohřešků, jako je například porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo špatné parkování. U něj by se měla snížit horní hranice pokuty na maximálních 1500 korun namísto nynější dvou tisíc. Body se v tomto případě nezapisují.

U závažných přestupků se pokuta na místě zdvojnásobí až na 5500 korun. V rámci připomínkového řízení se totiž v novele objevila pásma pro sankce na místě. Pro méně závažné přestupky, jako je jízda spolujezdce bez zapnutého pásu, je pásmo 1500 až dva tisíce korun, pro středně vážné přestupky typu nedání přednosti v jízdě je to dva a půl až tři a půl tisíce korun a pro ty nejzávažnější, jako je jízda na červenou, pak čtyři a půl až pět a půl tisíce korun.

Možnost řídit auto od 17 let a řidičský průkaz na zkoušku

Novela zákona hovoří rovněž o možnosti řídit osobní auto pod dohledem mentora už od sedmnácti let. Podle Kupky by to mělo přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Bezúhonný řidič - mentor má předat začátečníkovi potřebné dovednosti. Za porušení povinností mentorovi hrozí pokuta až pětadvacet tisíc korun.

Řidičský průkaz na zkoušku je podle ministerstva preventivním opatřením pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá čerstvý držitel řidičského průkazu šestibodový přestupek nebo mu bude průkaz odebraný za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně-psychologickou přednášku a takzvanou evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence společně se čtyřhodinovou přednáškou o teorii a jízdu v autoškole.