Šoféři vyrážejí na silnice i přes zákaz řízení. Pomoci mají přísnější tresty i terapeutické programy

„Na určitou dobu zapůsobí trest. Ale pokud je v jakési symbolické podobě, tak není nikdy chápán jako něco, co by mělo pomoci,“ doplnil psycholog a soudní znalec Jan Lašek.

Za volant přesto usedal. Opakovaně dostával tresty – a to i nepodmíněné. Jenže vše na základě staršího trestního zákona. „Ty tresty se pohybovaly v rozpětí tří až pěti měsíců, což samozřejmě negarantuje to, že někdo nebude řídit trvale, pakliže je rozhodnutý, rozhodnutí soudu nedodržovat,“ vysvětlil soudce Okresního soudu Náchod Jiří Kučera.

Policii se viníka podařilo dopadnout. Jde o recidivistu s devatenácti zákazy řízení. Už před šesti lety z nedbalosti usmrtil v Červeném Kostelci při couvání chodkyni. „Byl odsouzen na rok a tři měsíce s podmínkou na pět let. V době podmínky se dopustil dalších dvou trestných činů, kdy mařil toto rozhodnutí, řídil,“ uvedla Kateřina Podeszwová z královéhradeckého krajského soudu. „Má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2027,“ dodala tisková mluvčí policie Lucie Konečná.

Dva horolezci v srpnu zamířili do Adršpachu, kde se chtěli setkat se svým kamarádem. Jenže to nestihli. Zabil je řidič, který z místa ujel. Neštěstí se stalo u vjezdu na parkoviště v Adršpachu. Na místě, kde silnice překonává terénní nerovnosti.

Že mohl někomu ublížit, si prý nyní uvědomuje. „Uvědomil jsem si to u posledního soudu. Soudce řekl, že to je naposledy, že mi dává šanci, kdežto státní zástupce chtěl, aby bylo ihned vězení,“ popsal s tím, že z odnětí svobody měl obavy.

Jeden z těchto šoférů, se kterým natáčel redaktor Richard Samko, má šest zákazů řízení. Soud ho do vězení zatím neposlal. Dal mu poslední šanci na nápravu. Podmínil to ale absolvováním terapeutického programu. Odsouzený řidič se tak nyní účastní terapeutických kurzů Probační a mediační služby. Sám přiznává, že se na silnici choval agresivně.

České soudy ročně rozdají kolem padesáti tisíc trestů. U dopravních deliktů se to pak tyká i zákazu řízení. V roce 2019 a 2020 za volant nesmělo usednout přes čtrnáct tisíc řidičů, kolem čtyř tisíc z nich pak zákaz řízení v obou letech opakovaně porušilo. Vloni se počet takto potrestaných zvýšil – v porovnání s rokem 2019 o 1089. Těch, co zákaz opakovaně porušili, pak bylo o téměř čtyři sta více.

„A co vaše rodina?“

Někteří řidiči sice žádnou tragickou nehodu nezavinili, za volantem ale spáchali trestný čin. Soudy jim kromě trestu uložily i terapeutický program. Tam se učí rozpoznat, kdy a v čem dělali při řízení chyby, jak se jich vyvarovat, a hlavně uvědomit si důsledky. „Máte si představit, že byste tu nehodu nepřežil – co by dělaly vaše děti, vaše manželka, co by konkrétně musely bez vás zvládnout,“ přiblížila vedoucí programového centra Most z Probační a mediační služby Kateřina Svobodová.

A právě takový popis reality prý často funguje. „Příště, až vás zastaví, tak půjdete do vězení. A co bude dělat váš syn? Bude za vámi chodit do výkonu, bude říkat ve škole, že jde za tatínkem do vězení? Tak se zarazil a říkal, že toto by mu nechtěl udělat a že jen z toho důvodu byl odhodlaný to nikdy neporušit,“ ilustrovala Svobodová.

Program už v minulosti fungoval u Okresního soudu v Ústí nad Labem, placený z Norských fondů. „Musím konstatovat, že ani jednoho toho člověka, který ten program dostal, jsem už v jednací síni pro ten stejný druh trestné činnosti neměl,“ uvedl soudce Martin Šámal.

Za rok a půl kurz absolvovalo 279 řidičů, drtivá většina ho dokončila. Nejpočetnější skupinou jsou šoféři ve věku od třiceti do 39 let, hned za nimi je kategorie osmnáct až 29 let. Od července příštího roku má tyto kurzy zajišťovat stát. „Bude se to týkat jak přestupků, tedy těch, kdy zákaz bude delší než šest měsíců, tak i trestných činů,“ avizoval Neřold.

Absolvování kurzu je už nyní jednou z podmínek pro navrácení řidičského oprávnění. K tomu jsou potřeba ještě psychotesty a zkouška v autoškole.