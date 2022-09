Muži, který letos usmrtil v Adršpachu autem dva lidi, soud zpřísnil trest za usmrcení ženy při couvání v roce 2017

Jan Červenec v roce 2017 v Červeném Kostelci srazil a usmrtil ženu při couvání. Za tento čin už dostal podmíněný trest a zákaz řízení, opakovaně ho však porušoval. Jde o stejného muže, který před několika týdny v Adršpachu srazil dva chodce, oba zemřeli. Muž z místa nehody ujel, byl navíc pod vlivem alkoholu.

„Soud uzavřel, že obviněný nevedl řádný život, rozhodl o přeměně původně podmíněného trestu v trest nepodmíněný,“ sdělil mluvčí Okresního soudu v Náchodě Jan Kučera. Státní zástupce u soudu prohlásil, že pachatel je speciálně závažný recidivista, který je mimořádně nebezpečný.

Policie: Zabránit někomu v řízení? Nemožné

„Ten člověk to opakuje proto, že má takto nastavená svá vnitřní v uvozovkách pravidla. A nedá se říci, že by mu to někdy došlo,“ komentoval chování obžalovaného psycholog Jan Lašek.

Červenec jen během posledního trestu zákazu řízení porušil na silnici pravidla pětkrát.