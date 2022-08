Podezřelý, který měl autem v Adršpachu usmrtit dva lidi, byl už dvanáctkrát trestaný a řízení má zakázáno

Středeční tragédie v Adršpachu na Náchodsku zasáhla českou komunitu horolezců. Dvojici manažerů sušické firmy na outdoorové oblečení tam srazilo auto před dvaadvacátou hodinou. Řidič nepomohl a ujel. Jeden chodec zemřel na místě, druhý při převozu vrtulníkem do nemocnice. Neštěstí se stalo u vjezdu na parkoviště v Adršpachu, kde silnice překonává terénní nerovnosti.

Policisté zatím neštěstí kvalifikovali jako usmrcení z nedbalosti se sazbou až pěti let vězení. Osmatřicetiletý recidivista, který údajně do horolezců najel, byl už dvanáctkrát trestaný. Před šesti lety z nedbalosti usmrtil při couvání chodkyni. Obviněný řidič podle soudce okresního soudu v Náchodě Jiřího Kučery dlouhodobě nerespektuje zákazy řízení, nejčastěji ve spojení s řízením pod vlivem alkoholu.

„Byl odsouzen na rok a tři měsíce s podmínkou na pět let. V době podmínky se dopustil dalších dvou trestných činů, kdy mařil toto rozhodnutí a řídil,“ upřesnila předsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové Kateřina Podeszwová. „Má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2027,“ doplnila mluvčí krajských policistů Lucie Konečná.

Rána pro horolezeckou komunitu

Horolezci Matěj a Zikmund se už nedočkali čtvrtečního zahájení festivalu filmů v Teplicích nad Metují, kam se chystali. „Zasáhlo to úplně všechny, protože jak Matěj, tak Zigi byli naši přátelé. V neděli bude těmto našim kamarádům věnovaná mše. Když si to vybavím, tak mi jdou slzy do očí,“ vzpomíná programový ředitel festivalu Petr Králíček.

S oběma kamarády měl ve skalách při festivalu lezecké plány i Radek Jaroš, který zdolal všech čtrnáct himálajských osmitisícovek. Přátelé a kolegové obou mužů ale kvůli tragické události také zrušili veškeré aktivity na plánovaném festivalu v Teplicích.