Kupka představil novelu zákona o silničním provozu. Zvýší pokuty za prohřešky a zjednoduší bodový systém

Nynější bodový systém funguje v Česku od roku 2006. Maximum 12 trestných bodů nasbíralo jen za prvních deset let jeho fungování sedmdesát tisíc řidičů, zhruba procento všech registrovaných šoférů.

Ke zmírnění trestů dochází u bagatelních prohřešků, jako je porušení zákazu zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů nebo překročení rychlosti do deseti km/h nad povolený limit, kde se snižuje horní hranice pokuty na místě z dvou tisíc na 1500 korun a trestné body se nezapisují.

Například u řízení pod vlivem alkoholu to bude šest bodů místo nynějších sedmi, řidič ale zaplatí pokutu ve správním řízení až 25 tisíc korun místo dnešních až dvaceti tisíc. Pokud odmítne zkoušku na alkohol, hrozí mu až 75 tisíc.

Možnost řídit od 17 let pod dohledem

Novinkou je také možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora od 17 let, které má přispět k větší bezpečnosti na silnicích. Právě u mladých řidičů je podle Kupky alarmující poměr závažných dopravních nehod, kdy 18 procent z těch nejzávažnějších nehod způsobují řidiči ve věku od 18 do 24 let.

Smyslem je získávání řidičských dovedností, a právě přítomnost mentora-zkušeného řidiče může pomoci osvojit si správné návyky za volantem. Kupka podotkl, že mentoři musí splňovat podmínky, například musí mít řidičský průkaz nejméně deset let a žádný záznam v bodovém kontu. Za porušení povinností bude mentorovi nahlášenému na dopravním úřadě hrozit pokuta až 25 tisíc korun. Od 18 let bude moci mladý řidič jezdit sám.

U řidičského průkazu na zkoušku jde o preventivní opatření pro začínající řidiče. Pokud dva roky od získání řidičského oprávnění spáchá šestibodový přestupek nebo mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, bude muset absolvovat dopravně psychologickou přednášku a tzv. evaluační jízdu. Půjde o čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jak jim předcházet a také čtyřhodinová teorie a jízda v autoškole.

Návrh novely schválila v roce 2020 předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). Poslanci jej ale nestihli do konce minulého funkčního období sněmovny schválit.