Mladí řidiči ročně způsobí 10 tisíc nehod. Jsou nezkušení a jezdí pod vlivem, varuje Besip

„Z analýz, které máme k dispozici, je zřejmé, že nehody zaviněné mladými řidiči vykazují každoročně přibližně dvojnásobně vyšší závažnost v porovnání se všemi evidovanými nehodami,“ řekl Neřold.

Nejčastější příčinou dopravních nehod způsobených mladými řidiči je nezkušenost a nepřiměřená rychlost. Podle Neřolda přispívají tyto faktory u mladší populace k haváriím ve srovnání s ostatními věkovými kategoriemi mnohem častěji. Loni v důsledku nehod zaviněných vysokou rychlostí mladých řidičů zemřelo 39 lidí a bylo těžce zraněno 167 osob.

Velkým problémem u mladých je také řízení pod vlivem alkoholu, loni v důsledku těchto havárií mladí řidiči usmrtili 19 lidí, dalších sedm obětí si vyžádaly jízdy pod vlivem drog. Počet těchto tragických nehod se navíc v poslední roce zvýšil, a to o 12.

Mladí řidiči dokáží před nehodou častěji zareagovat

Tragické následky nehod zaviněných mladými lidmi se v roce 2018 meziročně zvýšily, v případě počtu obětí o sedm procent, v počtu těžce zraněných dokonce o 14 procent. K meziročnímu nárůstu přispěl zejména listopad, kdy téměř každá třetí osoba z celkového počtu obětí zemřela po nehodě zaviněné mladým řidičem. Nejvyšší podíl usmrcených a těžce zraněných při nehodách zaviněných mladými řidiči byl evidován na silnicích třetí třídy. Krizové jsou především přímé úseky po projetí zatáčky.

Proti starším motoristům je u mladší populace naopak nižší procento nehod, při kterých řidič na vzniklou situaci nereagoval. Neřold podotkl, že s rostoucím věkem se snižuje fyzická i psychická kondice.

Besip na téma jízdy pod vlivem alkoholu a drog v současnosti připravuje spoty a další akce, které by měly upozorňovat na nejčastější problémy a rizika, která v takových případech hrozí. Besip také spolupracuje na bezplatných řidičských kurzech pro řidiče do 24 let, které by je měly připravit na řešení krizových situací. Uskuteční se od 6. do 8. září na polygonu v Hradci Králové.