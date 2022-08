Při autonehodách zemřelo více lidí než loni. Na mnoha úsecích dálnic jsou zastaralá svodidla

Jedna z nejtragičtějších letošních havárií se stala 3. srpna na dálnici D5 na 117. kilometru ve směru od Rozvadova. Kamion tam prorazil svodidla, přejel do protisměru a narazil do auta, kterým cestovala rodina Salingerových. Ze čtyř členů rodiny přežila jen matka, Eliška Salingerová. O nehodě chce veřejně mluvit, aby upozornila na téma bezpečnosti na dálnicích.

Pětadvacet let stará svodidla

Právě v úseku, kde došlo k této nehodě, jsou svodidla z roku 1997, kdy se dálnice stavěla. Policie nyní příčiny nehody vyšetřuje, čeká na znalecké posudky stavu silnice i aut.

Silničáři průběžně svodidla na řadě míst mění za nová, vyhovující současným standardům. Plošná výměna svodidel na českých dálnicích ale potrvá podle odhadů silničářů ještě asi pět let.

„Vyměnit svodidla na celé silniční síti naráz není jednoduché. My se o to snažíme postupně. Dříve to nebylo zvykem, dělaly se jen povrchy, ale teď právě v rámci rekonstrukcí svodidla měníme. Za posledních pět nebo šest let se vyměnilo obrovské množství kilometrů svodidel,“ tvrdí generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.