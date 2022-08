Na silnicích jsou ročně zraněny stovky motorkářů, kladrubský festival jim pomáhá vyrovnat se s vážnými úrazy

Na silnicích letos zahynulo už 36 motocyklistů, o 11 méně než před rokem. Alarmující je ale vysoký počet zraněných, víc než tisíc pět set. Zhruba dvě stě z nich těžce. Návrat do běžného života třeba bez dolní končetiny je obtížný. Jak to zvládat, ukazuje festival v Kladrubech Keep Respect.