ŽIVĚ: Brífink premiéra Petra Fialy a ministra dopravy o situaci na železnici a stavu dálnic

Kupka po svém nástupu do funkce loni v prosinci uvedl, že chce v následujících čtyřech letech postavit až dvě stě kilometrů nových dálnic. Prioritou jsou dostavba Pražského okruhu, dálnice D1 a D35. Plánované investice do dopravní infrastruktury by měly podle ministra výrazně přesahovat sto miliard korun za rok.

Mezi další priority patří přeměna Ředitelství silnic a dálnic z příspěvkové organizace na státní podnik.

Letos stát plánuje zahájit stavbu více než padesáti kilometrů nových dálnic. Mezi nimi by měl být i poslední nedokončený úsek dálnice D1 u Přerova. Dokončeno má být dalších 25,5 kilometru dálnic.

Systémové změny pak ministerstvo chystá ve Správě železnic, která má na starosti železniční infrastrukturu. Důvodem jsou velká zpoždění vlaků při výlukách, která dosahovala až několika hodin.

Bilanční cesty předsedy vlády budou pokračovat v dalších týdnech. Příští týden v úterý zamíří premiér na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.