ŽIVĚ: Poslanci volí šestého místopředsedu sněmovny

Kandidáty do volby místopředsedy sněmovny jsou někdejší vicepremiér Karel Havlíček (ANO) a předseda SPD Tomio Okamura, který tuto funkci zastával v minulém volebním období. Volba šestého místopředsedy sněmovny bude již třetí. V minulosti se o pozici střetli někdejší předseda dolní komory Radek Vondráček (ANO) a Okamura. Ani jeden z nich ale nezískal dostatečný počet poslaneckých hlasů.

Tomio Okamura na úvod schůze poslanecké sněmovny vyzval ke svolání vyšetřovací komise pro vyšetření financování hnutí STAN, podpisovou listinu ke svolání komise připravily společně poslanecké kluby hnutí SPD a ANO. Návrh ale neprosadili, koalice zařazení bodu vetovala.

Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že hnutí STAN dostalo peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru a na to, že spolumajitel firem, které hnutí STAN darovaly několik milionů korun, je trestně stíhaný v daňové kauze. Ministr vnitra Vít Rakušan už dříve novinářům řekl, že informace o trestním stíhání je pro něj nová. Pokud by někomu byla prokázána vina, STAN by údajně peníze vrátil.

Na programu je korespondenční volba i novela stavebního zákona

Hlasování poštou by mohlo využít šest set tisíc Čechů, kteří v cizině žijí trvale nebo tam odjeli za prací či studiem. Podle současných pravidel mohou Češi v zahraničí hlasovat jen na velvyslanectvích, což je časově i finančně nákladné pro krajany, kteří žijí daleko od jejich sídel.

Cílem poslanecké novely stavebního zákona je hlavně oddělit a odložit vznik krajských stavebních úřadů jako orgánů státní stavební správy. Nový zákon schválili poslanci navzdory senátnímu vetu loni v červenci, kdy normu podepsal i prezident Miloš Zeman. Zákon přesouvá stavební úřady pod stát a počítá se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu. Pod ním by měly být jednotlivé stavební úřady organizované podobně jako třeba u Finanční správy.