Se stavebním zákonem by bylo nejlepší začít nanovo, zní od expertů

Advokát Petr Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy napsal, že novela stavebního zákona představuje největší nebezpečí pro českou krajinu za posledních 40 let. Podle něj to není zbytečný poplach. Mluví o technokratickém prostředí, kde budou rozhodnutí úředníků přezkoumávat nadřízené stavební úřady.

Podle Svobody se musí s přípravou zákona začít nanovo. „Musíme začít úplně znovu a úplně jinak, a to ne tím způsobem, že svěříme přípravu zákona podnikatelskému svazu. To je první klíčová věc,“ míní. Zákon podle něj mohou připravovat experti z univerzit, jeho základ potom tvořit specializovaní legislativci z ministerstev či z Úřadu vlády. Na tématu by měl být také konsenzus napříč politickým spektrem, což se podle Svobody nestalo.

Špalek s nutností konsenzu souhlasí. „Samozřejmě nejde překlopit celý právní řád kupříkladu našeho největšího souseda Německa do našeho právního řádu. Nicméně jestliže vytváříme takto složitý právní předpis, tak bych si dovedl představit, že by se kupříkladu udělal pilotní projekt v jednom kraji,“ prohlásil. To se ale podle něj nestalo a za dané situace už to ani nejde.