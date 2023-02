Odboráři kritizují vládu, že s nimi nejedná o reformě penzí. Narušila sociální dialog, míní Středula

Ministři zatím zmiňují zrušení stropu na důchodový věk. Ten se nyní každý rok o pár měsíců posouvá, zastavit by se měl v příštím desetiletí na 65 letech. Vládní politici mluví o tom, že by se pak ale mělo dál v postupném navyšování pokračovat až do 68 let, a to podle prodlužování života.

Vláda s námi nejedná, říká Středula

Odbory se staví proti záměru navyšovat důchodový věk. Volají po dřívějším důchodu pro lidi v náročných povoláních a požadují, aby tato skupina byla širší.

„Říkáme jednoznačné ne prodlužování věku pro odchod do důchodu na 68 let,“ prohlásil předseda ČMKOS Josef Středula na páteční tiskové konferenci. „Pro nás je to zcela neakceptovatelné, nevhodné, zavádějící. Navíc vláda vůbec neví, co tím koná. Nikdo neprovedl žádnou analýzu,“ soudí.

Odbory také kabinet kritizují za to, že s nimi o plánované reformě nejedná. „V květnu loňského roku jsme požádali premiéra i vicepremiéra o to, abychom byli zařazeni do pracovní skupiny k důchodům,“ uvedl Středula.