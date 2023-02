Posun důchodového věku nad 65 let by se podle Fialy týkal těch, kdo půjdou do penze za 20 až 30 let

Důchodový věk se postupně zvyšuje už léta, a to u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce za rok. Strop je zatím na 65 letech, kterého by měl systém dosáhnout v příštím desetiletí. Experti – včetně Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) – doporučují v pomalém posouvání věkové hranice pokračovat – s argumentem, že by to zmírnilo finanční propad penzijního systému.

Předseda vlády ujistil, že posuny musí být pozvolné. „Nemůže se to týkat lidí, kteří mají před penzí. To je vyloučeno. Nepůjdeme cestou, o jaké uvažují třeba ve Francii. Muselo by to být dlouhodobé – pro lidi, kteří půjdou do penze třeba za dvacet třicet let. Musíme rozlišit ty, kteří mohou pracovat o něco déle, a ty, kteří jsou v náročných povoláních a nemohou pracovat o něco déle,“ shrnul Fiala své představy změn. Dodal, že bude potřeba „důkladně promyslet, kterých profesí by se to týkalo a za jakých podmínek“.