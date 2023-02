Koordinátorem pro uprchlíky bude Šimáčková Laurenčíková. Vláda schválila i zavedení úhrady dalších druhů antibiotik

Podle Šimáčkové Laurenčíkové se skupina zaměří na bydlení, vzdělávání, práci i podmínky zranitelných skupin, tedy postižených, vážně nemocných či seniorů. Řeší třeba podporu k postupnému přesunu uprchlíků z ubytovacích zařízení do běžného bydlení. Věnovat by se měla také nastavení programů pro děti a mladé.

Měsíční zásoba pro léky, které nemají výpadky ve výrobě, podle ministerstva odpovídá běžnému dodavatelskému režimu. Návrh podle Machové také počítá s vydáním vyhlášky, která stanoví seznam léčivých přípravků, na které se tato povinnost vztahovat nebude, například radiofarmaka pro léčbu pacientů s rakovinou.

Novela zákona o léčivech a aktivní léková politika ministerstva podle premiéra zlepší výpadky léků dlouhodobě. „Tato dvě opatření zajistí lepší zjišťování léků ve skladech nebo povinnou kritickou zásobu léků na dva měsíce,“ dodal.

Válek chce zařadit kratom na seznam návykových látek

Válek na brífinku také řekl, že by chtěl kratom zařadit na seznam návykových látek, a to v případě, že se do dvou měsíců nepodaří připravit jinou legislativní regulaci. Dodal ale, že to nepovažuje za ideální řešení. Tím jsou podle něj nová legislativní pravidla, která pro regulaci kratomu a dalších návykových látek rostlinného původu připravuje národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Vláda podle Válka ve středu návrh legislativy diskutovala. „Dohoda zní, že tento návrh legislativy předloží ve velmi krátké době k diskusi pro jednotlivé resorty, kterých se to týká,“ uvedl Válek. Předpokládá, že do konce dubna bude legislativa připravená natolik, aby mohla jít do připomínkových řízení a postupně ji projedná vláda a parlament.

Světová zdravotnická organizace (WHO) podle Válka zařazení kratomu na seznam zakázaných návykových látek nedoporučuje. Druhou možností regulace je podle něj omezení prodeje jako u tabáku a alkoholu, které jsou také návykovými látkami se zdravotními riziky.