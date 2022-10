Mladistvých závislých na kratomu přibývá, utrácejí tisíce, končí v nemocnici. Je dostupný všude

Stát začíná připravovat regulaci prodeje kratomu. Je to látka, kterou si v poslední době velice oblíbili mnozí mladiství i některé děti. Populární je mezi vysokoškoláky, středoškoláky a stále častěji proniká i do aktovek v základních školách. Je to také látka, která může vyvolat závislost na opiátech. Dostupná je bez omezení všude – ve večerkách, v automatech, na internetu… Popularitou a možnou regulací kratomu se zabýval Jaroslav Hroch ve 168 hodinách.