Rok 2022 byl složitý, přesto jsme mnohé dokázali, uvedl Miloš Vystrčil v novoročním projevu

Miloš Vystrčil v novoročním projevu odkázal k třicetiletému výročí existence samostatné České republiky. „Popravdě nemyslím, že bychom měli co slavit, přesto jsem přesvědčen, že je co připomínat a za co děkovat,“ uvedl. Ocenil dobré vztahy mezi Českem a Slovenskem, které nepovažuje za samozřejmé.

Ruská agrese vůči Ukrajině je zrůdný počin, který ohrožuje naši bezpečnost i budoucnost, řekl v novoročním projevu předseda Senátu Vystrčil. Poděkoval lidem za pomoc Ukrajině. Díky směřoval také ke všem složkám za loňský zásah při rozsáhlém požáru v Českém Švýcarsku.

Novoroční projev chystá i premiér, prezident už pronesl vánoční proslov

Premiér Petr Fiala plánuje občany oslovit s novoročním projevem 1. ledna od 20:00, opět i před kamerami České televize. Ve svém loňském novoročním projevu označil tehdy nadcházející rok 2022 za jeden z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky.

Předpokládá se, že kromě dopadů inflace a války na Ukrajině Fiala v aktuálním projevu zhodnotí také české předsednictví v Radě EU.

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) novoroční projev ani letos nechystá.

Prezident Miloš Zeman k obyvatelům Česka promlouval o vánočních svátcích. Na Štěpána pronesl své poslední vánoční poselství z pozice hlavy státu. Bilancoval svou vlastní politickou kariéru. Z aktuálních otázek zmínil inflaci či energetickou krizi, vyslovil se rovněž pro mezinárodní tlak, který podle něj jednou zajistí ruský odchod z Ukrajiny.