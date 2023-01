Před třiceti lety se Češi a Slováci vydali vlastní cestou

„Byly to klíčové chvíle pro historii obou našich zemí, které mohly dopadnout špatně, jak dopadly v dalších zemích. Celý svět nám závidí, jak jsme to provedli, v jakém přátelském tónu. Vztahy Čechů a Slováků jsou nejlepší v dějinách,“ řekl Klaus v debatě ve vile Tugendhat. Dodal, že česko-slovenský problém trval od nepaměti, země nejsou stejné a rozvod Československa byl už od roku 1968, kdy podle něj vznikla podivná československá federace.

Ten prohlásil, že rozdělení bylo správným rozhodnutím a nevyhnutelným krokem, udržování společného státu by vyvolávalo jen další napětí a neshody. „Možná by se později rozpadal za daleko horších podmínek,“ uvedl. Fiala také ocenil, že česká politická reprezentace v roce 1992 akceptovala jako fakt, že Slováci chtějí naplnit své právo na sebeurčení.

„Ale v létě 1992 se to opravdu změnilo, na české i slovenské straně došlo k významnému posunu,“ zdůraznila historička. Popsala, že dominantní české pravicové strany začaly federaci identifikovat jako zpátečnickou a socialistickou, proti čemuž měly stát nové, dynamické republiky, ačkoliv nebylo jasné, jak si dva malé státy povedou. „Ale tehdy to bylo chytlavé a liberální tisk se k tomu přidal,“ poznamenala Gjuričová.

Připomněla, že i první schůzka Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu 29. listopadu 1989 skončila hádkou o to, v čem spočívá smysl revoluce. „České disidentské špičky mínily, že půjde o liberalizační reformy. I velmi liberální pročeskoslovenští Slováci ale měli pocit, že už nechtějí do další 'české pasti'. A chtěli začít měnit federaci,“ dodala. Jako problém zmínila i to, že čeští představitelé v podstatě neznali slovenskou národoveckou scénu a byli v kontaktu jen s liberály.

Mělo se vyhlásit referendum?

Právě tento překotný obrat je podle ní jednou z velkých historických otázek. Dodala, že i tak se ale v parlamentu v listopadu 1992 rozdělení podařilo schválit jen velmi těsně, a to až po různých slibech a výměnách. Historička také upozornila, že průzkumy veřejného mínění zároveň dlouhodobě vykazovaly podporu zachování federace – na straně české i slovenské.

S tím podle ní souvisí i otázka, jak se mohlo rozdělení uskutečnit bez vyhlášení referenda. Ačkoliv podle Gjuričové téma referenda „bylo na stole“, zákon o referendu existoval a určitá část politického spektra ho požadovala, neuskutečnil se ani pokus o jeho vyhlášení. „Všichni tušili, že by asi vyhrálo zachování Československa. Ale jednak v něm už pro obě veřejnosti nešlo moc vydržet a jednak už to ve federaci opravdu nefungovalo. Asi by se referendem nic nevyřešilo, ale zároveň to bez něj opravdu není úplně právně čisté,“ uvedla Gjuričová.

„Technicky vzato ale rozdělení opravdu klaplo. Federální instituce se samy v roce 1992 rozdělovaly v přímém přenosu, společnost na to byla prostě již zralá,“ doplnila.

Rozpadem Československa vznikly dvě spíše menší země, které se, stejně jako bývalé Československo, dle rozlohy i počtu obyvatel řadí zhruba doprostřed skupiny všech států světa. Zatímco Československo bylo podle rozlohy 95. největší zemí světa, samostatná ČR je 115. a Slovensko 127. Podle počtu obyvatel patřilo patnáctimilionové Československo do sedmé desítky, ČR je nyní 85. a Slovensko 116. nejlidnatější zemí světa.