Lidé se vrátili z prázdnin a dozvěděli se, že je konec. Rozpad Československa byl bezohledný, míní Pithart

Podle Pitharta začalo dělení sporem o název republiky. Václav Havel z něj chtěl odstranit přízvisko „socialistická“, slovenské části Federálního shromáždění ale vadilo i adjektivum „Československá“. V zemi totiž nežil jeden československý národ, ale dva - český a slovenský.

„Václav Havel vůbec netušil, co tím spustí,“ vzpomíná Pithart. „Těžce to nesl. Myslel si, že to svým charismatem zvládne. Nedal si říct.“ Roli v tom podle něj hrálo, že prezident ještě neměl mnoho politických zkušeností a teprve se začal „pomalu učit parlamentarismus a učit se Slováky“. „Na státu mu strašně záleželo, ale zprvu to neuměl,“ dodal.

Českých politiků, kteří by se orientovali ve slovenských problémech, bylo podle někdejšího ministerského předsedy velmi málo. Nebylo mezi nimi například známo, že federální pravomoci, které stanovila legislativa šedesátých let, komunistické vedení do sametové revoluce opět přeneslo na Prahu. „Byla to kulisovitá federace, za tím nebylo nic. To Češi nevěděli,“ upozorňuje Pithart.