Kubera byl principiálně nekorektní. Senát vedl dobře, bránil ho i proti příteli, říká Petr Pithart

Jaroslav Kubera nečekaně zemřel v pondělí. „To byla pro mne, a nejenom pro mne, jak se ukazuje, velice smutná zpráva, protože Jarda byl originál, nikdo ho nemůže nahradit,“ uvedl Pithart. Upozornil, že o Kuberovi mluví jako Jardovi, protože ho znal téměř třicet let a během společných let v Senátu si tykali. „Roli předsedy Senátu dělal dobře, i když na to měl málo času. Bránil Senát, bránil ho i proti příteli, jak tvrdil i pan prezident,“ pokračuje Pithart. Prezident Zeman v poslední době kritizoval Kuberovu plánovanou cestu na Tchaj-wan. Po jeho smrti ale uvedl, že ho považoval za svého přítele, ačkoliv se někdy lišili v názorech. Podle Pitharta Kubera svými výroky často inspiroval, dráždil i rozčiloval. „On přeháněl, ale věděl, že přehání, a my jsme také věděli, že přehání, a on věděl, že my to víme, že on přehání. A tím se hroty otupily a byli jsme schopni najít rozumné jádro i v tom přehánění. V tom byl naprosto originální a nezastupitelný,“ zdůraznil Pithart.

„Jarda byl principiálně politicky nekorektní,“ pokračuje lidovecký politik. „Dřív stačilo slovo prostořeký. Byl prostořeký. Říkal věci na rovinu. Jardu hrozně dráždili všichni ti, u kterých viděl takovou opatrnost – vyhnout se tomu, nějak to zašolichat,“ uvažuje. „Myslím, že to byla jeho hlavní posedlost, nenechat se tím korektním proudem strhnout. Ale jak už jsem řekl, často to přeháněl. Ale my jsme věděli, že přehání, takže se to dalo,“ dodal. Senát jako hasicí přístroj Bývalý předseda Senátu v Interview ČT24 hodnotil roli a smysl horní komory parlamentu. Připouští, že většina lidé netuší, k čemu Senát slouží, čemuž odpovídá i setrvale nízká účast při volbách do horní komory. „Ale Senát není od toho, aby byl zvlášť populární. Co on je? Brzdící, zpomalující element, vrací věci zpátky. To se mnoha lidem zdá být prostě nanic,“ říká Pithart. Klíčová role Senátu jako pojistky se podle něj může vyjevit jen občas, přesto je podstatná. „To máte jako hasicí přístroje ve škole. Taky je sundáte jednou za deset let, ale kdyby tam nebyly, tak je zle,“ upozornil Pithart.

Křečka bych nepodpořil v žádném případě, říká o výběru ombudsmana Pithart se v Interview ČT24 vyjádřil také k výběru nového veřejného ochránce práv, který má nahradit končící ombudsmanku Annu Šabatovou. Kriticky se přitom vyjádřil k jednomu z kandidátů Stanislavu Křečkovi, který v minulosti z pozice zástupce ombudsmanky veřejně kritizoval některá její rozhodnutí například v otázkách diskriminace. V těchto sporech jsem stál na straně Šabatové a Křečka bych na pozici ombudsmana nepodpořil v žádném případě, zdůraznil Pithart. „Myslím, že pozice a role ombudsmana pořád není úplně jasná, že ta instituce se pořád ještě vyvíjí, ale já jsem samozřejmě v hloubi duše rád, že se zabývá lidskými právy. V této souvislosti si dovolím říct, že jsem hrdý na to, že dva disidenti a signatáři Charty 77 jsou v nejvyšších rolích, pokud jde o lidská práva. To jest předseda Ústavního soudu (Pavel Rychetský) a paní ombudsmanka Anna Šabatová. To dodatečně potvrzuje, že disent k něčemu byl,“ uvedl Pithart, který také působil v disentu a podepsal Chartu 77.

V rozhovoru promluvil také k mimořádnému sjezdu KDU-ČSL, který se koná o víkendu. Delegáty čeká volba nového předsedy strany poté, co Marek Výborný loni ohlásil rezignaci z vážných rodinných důvodů. O předsednickou funkci se uchází trojice kandidátů: předseda poslaneckého klubu strany Jan Bartošek, exministr zemědělství Marian Jurečka a europoslanec Tomáš Zdechovský. „Hrozně si přeju, aby předsedou byl zvolen ten, kdo má nejvíc vůle a schopnosti sjednotit opozici,“ uvedl k tomu Pithart. „Především tam musí fungovat něco, čemu se v mediálním světě říká chemie. Musí si s předáky dalších stran nějak rozumět, nesmí tam figurovat žádné staré výčitky, záště, to je podstatné. A který z nich to je, to stoprocentně nevím,“ uvažuje Pithart. Kriticky se ale vyjádřil na adresu Tomáše Zdechovského. „Je to ještě nezralý člověk,“ prohlásil. Petr Pithart v Interview ČT24 komentoval také současný volební zákon nebo změnu v čele ministerstva dopravy, kde Vladimíra Kremlíka nahradil vicepremiér a zároveň ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Celý rozhovor je k dispozici ve videu v úvodu článku.

