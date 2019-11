Chaos, zaplněná náměstí i „heslíčko“ Pravda a láska. Klaus, Pithart a Jičínský reflektují sametovou revoluci

„Já bych ten chaos nepřeceňoval,“ nabízí svůj pohled Klaus. Podle něj si někteří lidé uvědomovali potřebu si sednout, vytáhnout papír a tužku a začít psát program. „Já jako úředník jsem tužku a papír vždycky měl, takže já jsem to takhle psal a měl jsem pocit, že to tím trochu popostrkávám kupředu,“ vybavuje si bývalý prezident a dodává, že dnes nad zformulovanými tezemi Občanského fóra musí vrtět hlavou.

Jičínský si říkal, že kdyby tehdy chtěl režim své oponenty zatknout, v Laterně magice by k tomu měl ideální příležitost. „Tehdy to skutečně v rámci toho chaosu spojovala jistým způsobem autorita Václava Havla, která byla jednoznačná,“ doplňuje bývalý poslanec Federálního shromáždění i Poslanecké sněmovny.

„Pro vnějšího pozorovatele to musel být naprostý chaos,“ vzpomíná na organizování Občanského fóra Pithart a oceňuje, jak byli tehdy Václav Havel s Josefem Vavrouškem schopni dát celé věci strukturu a řád, aby každý z více než sta lidí věděl, co má za úkol.

video Ruml: Čekal jsem, že OF vydrží do voleb 1992

Pro Jičínského byla zásadní už manifestace na Albertově 17. listopadu, protože na ní zazněly protirežimní projevy, které na veřejnosti předtím nikdy neslyšel. „Po tom, co se stalo na Albertově, jsem pocítil, že přišel čas základní změny,“ líčí právník. Za důležité považuje také to, že Michail Gorbačov dal najevo, že Sovětský svaz nebude zasahovat. Československá komunistická strana, sama už ve vnitřním rozpadu, se tedy neodvážila dát milicím pokyn k zásahu, doplňuje Jičínský.

Pithart se bezprostředně po změně režimu bál pojmu revoluce a zklamání, které by mohl vyvolat. „Každá revoluce vyvolá nepřiměřená očekávání a pak se musí dostavit zklamání, rozčarování, zlost, vztek. Hledá se, kdo to zavinil, kdo jsou zrádci,“ vysvětluje svůj postoj. Zároveň ale dodává, že opozice vyjednávala pouze s tehdejším premiérem Ladislavem Adamcem.

Jičínský podotýká, že lidé na změnu sice čekali, ale nebyli na ni připraveni. Proto vznikla také celá řada iluzí. „Masa lidí si změnu přála, ale zároveň si nepřála žádný chaos. My jsme měli zájem na tom, aby změny proběhly ústavní změnou. Aby byl rámec a pravidla pro to, jak se změny budou odehrávat,“ vysvětluje politik. Bylo prý proto důležité, že Havel byl zvolen prezidentem už kooptovaným Federálním shromážděním.

Podle Klause nebylo pro lidi následně složité zvykat si na svobodu, svět prý totiž nezačal 17. listopadem 1989 a veřejnost si z velké části pamatovala například 60. léta. „Byla tady jistá kontinuita myšlení lidí. My jsme sem (do Laterny magiky) přišli se základem uvažování, které se v naší hlavě nezrodilo 17. listopadu. Pro nás byl komunismus názorově a myšlenkově mrtvý už dávno a čekalo se na poslední úder, který dostane, který způsobí, že pověstný hrnec přeteče,“ uvádí exprezident.

Klaus naproti tomu míní, že nemá smysl vést o pojmu svoboda dlouhé politické traktáty. „Berme to jako pragmatickou věc, která umožnila celou řadu změn našich životů,“ apeluje.

Podle Jičínského pro lidi svoboda znamená především to, že se nemusí bát mluvit o čem chtějí, a mohou například cestovat. Dodává ale, že takovéto pojetí svobody je dnes spíše na obtíž, třeba vlivem technologických změn a sociálních sítí. „Lidé podléhají mediálním tlakům a vytváří se nová situace, kdy i pojem svobody dostává nový obsah. Společnost prochází v krátké době velmi složitými procesy změn, na které si lidé zvykají a nevědí, co všechno to bude způsobovat,“ varuje Jičínský.

Spor o „pravdoláskaře“

Aktéři listopadové revoluce se v Laterně magice také zamýšleli nad jedním z revolučních hesel „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

Václav Klaus v této větě cítí faleš a prázdnotu a s heslem nikdy nesouzněl. „To je takové heslíčko, které zavádí na scestí, dejme si na něj pozor. Naším cílem bylo nevyhlašovat falešná hesla, naším cílem bylo tehdy budovat systémové základy nového řádu,“ komentuje první předseda Občanského fóra.

Petr Pithart se pozastavuje nad proměnou významu hesla, z nějž se po letech stala až nadávka. „Dvacet let to nikomu nevadilo. Co se stalo, že posledních pět deset let je to nadávka? Já fakt nevím,“ přiznává.