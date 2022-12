ŽIVĚ: Senát souhlasí s výcvikem ukrajinských vojáků v Česku

Výcvik ukrajinských vojáků v Česku se uskuteční podle dřívějších informací v prostoru Libavá, bude se týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu uskutečnit pět čtyřtýdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až 800 ukrajinských vojáků.

Do unijní asistenční mise bude moci Česko podle návrhu vyčlenit až 55 vojáků. Budou moci působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů.

Nejisté novely

Horní komora projednává i zákon o národních sankcích nebo novely autorského a bytového zákona projednává Senát. Schvalovat má také pravidla volby prezidenta pro voliče v karanténě či izolaci kvůli koronaviru. Na programu má také volby kandidáta na předsedu úřadu pro dohled nad hospodařením stran a členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Většinu projednávaných novel pravděpodobně Senát podle doporučení svých výborů schválí. Platí to například pro zákon o národních sankcích vůči cizincům za jejich protiprávní jednání nebo pravidla pro volbu prezidenta.