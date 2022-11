Poslanci kývli na zahraniční mise vojáků i výcvik Ukrajinců v Česku

Češi naopak končí v západoafrickém Mali, s technikou a výzbrojí mají být zpátky v polovině prosince. Ústředím evropské mise v Mali je metropole Bamako, příslušníky ozbrojených sil cvičí již devět let. Politická i bezpečnostní situace v zemi se ale zhoršila.

Na Slovensku, v Litvě a v Lotyšsku, v rámci posílení východního křídla NATO, se už podle dřívějšího mandátu vystřídají řádově stovky příslušníků. V misi na Blízkém východě má pokračovat až dvacet poradců a instruktorů a do Kosova by mělo odjet v pololetí čtyřicet vojenských policistů, kteří se připojí k jednotce italských karabiniérů.

Výcvik ukrajinských vojáků v Česku

V tuzemsku, ve výcvikovém prostoru Libavá, pak mají čeští vojáci cvičit příslušníky ukrajinských sil. Výcvik se bude týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí.

Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu konat pět čtyřtýdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až osm set ukrajinských vojáků.

Část opozice s tím však nesouhlasí. „Není v našem zájmu zapojovat se do konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem. Také nechceme, aby se na našem území cvičila vojska, která budou dále válčit a zabíjet na Ukrajině,“ okomentoval poslanec Radovan Vích (SPD).

„Naše vláda byla opakovaně vyzývána, ať tu pomoc rozšíří. Takže plníme to, k čemu jsme byli vyzváni,“ podotkla ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Na výcviku se dohodly česká a ukrajinská vláda, ale v budoucnu by ho měla převzít Evropská unie – asi dvacítka zemí v čele s Polskem, které chtějí připravit až patnáct tisíc Ukrajinců. Evropská unie by Česku mohla vrátit část nákladů odhadovaných na 975 milionů korun.