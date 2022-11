ŽIVĚ: Poslanci opět jednají o sporné novele služebního zákona

Zeman ve zdůvodnění veta zapochyboval o tom, nakolik je novela v souladu s požadavkem depolitizace a profesionalizace státní správy. Opět také kritizoval úpravu politických náměstků, když „v konečném důsledku jde o dobře placenou trafiku“. Předkladatelé, předsedové pětice koaličních klubů, naopak tvrdí, že změny odpolitizování státní služby prohloubí. Stanoví podle nich jasnou hranici mezi politickým vedením ministerstev a jejich úřednickým aparátem.

Sněmovní opozice i někteří koaliční senátoři ale mluvili podobně jako Zeman o politizaci státní služby. Další výtky směřovaly například k možnému zvýšení nákladů na státní správu.

K přehlasování prezidentova veta jsou ve sněmovně nutné hlasy nejméně 101 ze dvou set poslanců. Koalice má v plném počtu 108 poslanců.

Vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i proto předpokládá, že na jednotlivých ministerstvech budou po opětovném schválení novely působit maximálně tři političtí náměstci namísto dosavadních dvou.

„Garantuji, že na žádném ministerstvu od ledna, února ani března nebudou víc než tři političtí náměstci,“ zdůraznil Rakušan. „Samozřejmě, předdohoda existuje. Vycházíme z toho, že jsme vládní koalice, která nepíše zákony pro jedno období, ale dlouhodobější,“ dodal.

Ukrajinští vojáci v Česku

Výcvik Ukrajinců by se měl v tuzemsku konat dle vládního návrhu do konce příštího roku v pěti čtyřtýdenních turnusech, každého by se mohlo zúčastnit až 800 vojáků.

Cvičení vychází z dvoustranné dohody české a ukrajinské vlády, výhledově však bude převedeno pod asistenční misi Evropské unie. Česko do ní podle návrhu vyčlení 55 lidí, mohli by působit v jakémkoli členském státu ve velitelských strukturách, případně na pozicích instruktorů.