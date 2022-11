Senátní diplomacie by měla pokračovat, říká Vystrčil. Máme spíše řešit Česko, oponuje Zwyrtek Hamplová

Se současnými iniciativami v Senátu ale nesouhlasí nově zvolená senátorka Zwyrtek Hamplová. „Senát by se měl zaměřit hlavně na vnitrostátní záležitosti, protože to je to hlavní, co lidi trápí a zatěžuje naše voliče. Měli bychom se zeptat občanů, co je nejvíc trápí, jestli naše problémy, nebo česko-tchajwanské vztahy. A v tom mám já naprosto jasno,“ konstatovala.

Upřesnila ale, že souhlasí s rolí Senátu jako ochránce ústavnosti. I přes dobrou práci v posledních dvou letech by ale mohl Poslaneckou sněmovnu hlídat lépe, uvedla. „Měli bychom se hlavně zaměřovat, a to podotýkám s třemi vykřičníky, aby byla lidská práva dodržována na území České republiky,“ sdělila.