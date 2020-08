Předseda Senátu Vystrčil odletěl na Tchaj-wan. Cestu vnímá jako vzkaz, že politici by neměli selhávat

Politici by měli dělat všechno pro to, aby neselhávali podobně, jako se to v české historii stávalo jim nebo jejich spojencům, domnívá se Vystrčil. Cestu na Tchaj-wan chápe v tomto směru jako potvrzení, že někteří politici se snaží chyby z minulosti neopakovat.

Vystrčil bude jedním z nejvýše postavených politiků, kteří Tchaj-wan v moderní historii navštívili. Na ostrovním státě ho čeká přijetí na nejvyšší úrovni. Setká se s ním tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen, premiér Su Čen-čchang i jeho parlamentní protějšek Jou Si-kchun. Jednat bude i s několika ministry včetně ministra zahraničních věcí Josepha Wua.

Cestu plánoval před svou smrtí bývalý předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Prezidentka Cchaj mu za to udělí vysoké státní vyznamenání. Ocenění obdrží i Vystrčil, dostane medaili za parlamentní diplomacii.

Je to hloupost, reaguje Vystrčil na kritiku

Rozhodnutí přesedy českého Senátu jet na Tchaj-wan se ještě před začátkem cesty setkalo s kritikou. Proti oficiální návštěvě českého ústavního činitele na Tchaj-wanu protestovala Čína, ta tuto zemi pokládá za svou vzbouřeneckou provincii.

Vystrčilovu cestu v sobotu okomentoval například list Global Times, za nímž stojí čínská komunistická vláda. Ten napsal, že „cestu přesedy českého Senátu iniciovaly Spojené státy, cesta sama jen uškodí zájmům České republiky a ublíží jejím vztahům s Čínou“. „Považuji to za hloupost,“ reagoval Vystrčil.

Proti jeho cestě se stavěli i vysocí čeští politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a prezidenta Miloše Zemana. „Ta cesta není v souladu s českou zahraniční politikou, stejný názor má ministerstvo zahraničních věcí, pan premiér, pan prezident,“ vyjádřil se i ministr vnitra Jan Hamáček. „Nicméně Senát je suverén a může se rozhodnout, jak chce, a může jezdit, kam chce. Přeji panu předsedovi šťastnou cestu, a pokud z toho budou nějaké dopady, tak se s tím jako vláda budeme muset popasovat,“ dodal.

Zpátky za týden

Delegaci do Tchaj-peje přepraví tchajwanský letoun, protože stroje české vládní letky by potřebovaly mezipřistání. To by cestu kvůli pandemii koronaviru značně zkomplikovalo. Na Tchaj-wanu by měl přistát v neděli odpoledne, zpět se vydá v pátek. Návrat do Prahy je naplánován na sobotu.