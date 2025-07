Dánsko předsedající EU chce s Kyjevem otevřít první kapitoly přístupových rozhovorů

Dánsko oficiálně zahájilo předsednictví v Radě Evropské unie. Zaměřit se hodlá na bezpečnost, ekonomické a klimatické otázky nebo rozšíření sedmadvacítky. Dánská premiérka Mette Frederiksenová by chtěla, aby Ukrajina byla členem Evropy, ale je si vědoma toho, že pro to nemá dostatek spojenců. Chtěla by tedy aspoň s Kyjevem otevřít první kapitoly přístupových rozhovorů do Unie. Už za pár dnů pak čeká Brusel zásadní rozhodnutí týkající se obchodu s USA. Termín stanovený šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem vyprší 9. července. Evropská komise usiluje o předběžnou dohodu po vzoru Británie.